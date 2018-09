Maltrattamenti al nido. I racconti choc dei bimbi: «Là dentro mi fanno tò tò e sento bua sulle manine»

di Michela Allegri

«La maestra mi ha fatto tò tò - dice la bimba alla mamma - bua sulle manine». A modo loro, i piccoli alunni dell'asilo nido Papero Giallo avevano detto ai genitori che cinque maestre li maltrattavano. Quando gli inquirenti hanno piazzato cimici e telecamere in classe, hanno ripreso fotogramma per fotogramma le violenze che, nell'ordinanza cautelare a carico delle docenti, vengono scandite come in un diario di orrore quotidiano. Bambini «trascinati per i capelli» e «rinchiusi per ore in una...