Roma, camper esplode nella notte, scoppia un incendio nel palazzo accanto: forse una vendetta perché il mezzo rubava posto alle auto

Un boato intorno alle 2,40 della notte ha risuonato nel "villaggio Angelini", tra il quartiere Tufello e il Nuovo Salario. Un camper parcheggiato in via Ottorino Gentiloni è esploso e ha innescato un incendio che ha coinvolto il palazzo al civico 40. Le fiamme si sono propagate da una tenda a un'altra dei balconi, fino al quarto piano: qui hanno divorato gli interni dell'appartamento di Angelo Franceschelli, 75 anni, definito dagli altri inquilini un accumulatore seriale.

Cosa è successo

L'edificio è stato evacuato e fortunatamente non ci sono stati feriti. Ma ci sono volute oltre due ore e cinque camionette dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio. Distrutta anche una Polo parcheggiata lì sotto e alcuni motorini. Prima dell'esplosione dei residenti hanno sentito un rumore di vetri infranti: gli oblò del camper. L'ipotesi è che sia stato gettata una miccia all'interno del mezzo, dove c'era una bombola del gas da 20 litri piena. Il proprietario del camper è un italiano che si trova in vacanza in Umbria e che lo stava ristrutturando. Secondo gli inquilini dei palazzi vicini potrebbe essere stato un gesto motivato dal fatto che il mezzo toglie spazio per il parcheggio delle auto. Nella strada sembra non ci siano telecamere di sorveglianza.