«Sono l'idraulico, apra la porta» anziana aggredita, imbavagliata e rapinata: arrestato 31enne

Arrestato dai carabinieri un 31enne ritenuto responsabile di un'aggressione a un'anziana durante una rapina avvenuta il 16 gennaio nel suo appartamento a Roma. I carabinieri della stazione e del nucleo operativo della compagnia Piazza Dante, coordinati dal Gruppo reati gravi contro il patrimonio della Procura, diretto dal procuratore aggiunto Lucia Lotti, hanno dato un volto e un nome al presunto autore della crudele rapina, avvenuta in via Taranto, in zona San Giovanni.



A quanto ricostruito il 31enne di Marino qualche ora prima ha telefonato alla donna per avvisarla che si sarebbe dovuto recare da lei per sostituire un pezzo dell'impianto di riscaldamento, e gli ha aperto la porta l'ha spinta colpendola al volto più volte fino a ridurla ad una maschera di sangue, provocandole un trauma cranico e la frattura delle ossa nasali. Dopo averla stordita e imbavagliata con del nastro da imballaggio si è recato nella camera da letto dove ha asportato gioielli e denaro contante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA