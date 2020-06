Cade rovinosamente dalla bici elettrica: muore ragazzino di 13 anni

Un ragazzino di 13 anni è morto a Gela, popolosa città del sud della Sicilia in provincia di Caltanissetta, cadendo dalla bici elettrica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzino si trovava in via Recanati dove, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, sbattendo violentemente la testa sull'asfalto. Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto gli agenti della Polizia municipale.

