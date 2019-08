Castel Gandolfo, cade dal materassino e sparisce nel lago

IN AGGIORNAMENTO

È andato col materassino in mezzo al lago, ma è caduto ed è scomparso inghiottito dall'acqua. Sono in corso le ricerche di un 33enne palermitano nel lago di Castel Gandolfo , ai Caselli romani, alle porte della capitale. L'uomo stava passando una giornata in riva al lago con il fratello e la fidanzata. Da una prima ricostruzione si sarebbe allontanato dalla riva sul suo materassino gonfiabile, ma dopo poco è caduto in acqua. Sul posto oltre a polizia e carabinieri, ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco e la protezione civile.