Claudia Giannetto scompare a Napoli. Aveva detto ai genitori che si sarebbe laureata, ma non era vero

Ore di ansia e di terrore per la comunità degli studenti dell'università L'Orientale di Napoli. Da diverse ore, è scomparsa una ragazza, e sui social le sue amiche stanno tentando in ogni modo di rintracciarla: su X, ad esempio, è stata pubblicata la sua foto, al fine di trovarla al più presto. Lei si chiama Claudia Giannetto, ed è sparita nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 dicembre.

L'appello

Il post dell'amica di Claudia Giannetto è stato rilanciato anche dal sindacato universitario de L'Orientale.

SI CHIAMA CLAUDIA GIANNETTO È UNA MIA AMICA, DA OGGI POMERIGGIO NON SI TROVA. AVEVA DETTO ALLA FAMIGLIA CHE SI LAUREAVA MA NON ERA VERO. SE POTETE RITWITTARE pic.twitter.com/SF01afLBcK — ⭐️🎄 𝑀𝒶𝓇𝒾𝒶 𝒢𝓇𝒶𝓏𝒾𝒶 🎄❄️ (@Maria_Grazia_25) December 7, 2023

Queste le parole del post: «Urgente. Lei si chiama Claudia Giannetto, è una mia amica. Da oggi pomeriggio non si trova. Aveva detto alla famiglia che si laureava, ma non era vero». Il sindacato studentesco ha aggiunto su Instagram: «Da oggi non si hanno notizie di questa studentessa. Se qualcuno la conosce e l'ha sentita, ci contatti pure. È stata vista l'ultima volta tra L'Orientale e via Mezzocannone».