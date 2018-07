Si sporge dal parapetto e precipita nel vuoto: grave ragazza 17enne

Si dà fuoco a Milano davanti alla polizia: giovane nordafricano è gravissimo

MILANO - Dramma nella notte sul lago di Como. Una ragazza di 17 anni è caduta dopo la mezzanotte in un dirupo a Bellagio, sul lago di Como, lungo la provinciale che porta al Ghisallo ed è ora ricoverata nella pediatria dell'ospedale di Legnano (Milano), dove è stata trasportata con l'elisoccorso. Bellagio. Si sporge dal parapetto e cade nel vuoto: grave ragazza di 17 anni.Nella caduta ha riportato la frattura del bacino, dello zigomo e varie escoriazioni. La giovane si sarebbe sporta da un parapetto a bordo strada perdendo l'equilibrio. Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino per recuperare la ragazza in una zona impervia.