Ragazza trovata impiccata in casa con la sciarpa del Casarano calcio. I carabinieri ascoltano un amico ultrà

Tragedia a Casarano, in provincia di Lecce, dove una ragazza di 26 anni è stata trovata morta impiccata con una sciarpa alla pensilina del balcone di casa. Sulla vicenda stanno indagano i carabinieri, che hanno portato in caserma un conoscente della ragazza. L'uomo, che frequenta gli ambienti ultras del Casarano, è stato ascoltato come persona informata sui fatti.

La vicenda

