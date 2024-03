PADOVA - Se il sopralluogo di sabato mattina era servito a fotografare la situazione, la riunione tecnica di ieri pomeriggio ha permesso di definire tutti i dettagli operativi. Dopo i violenti scontri capitati durante Padova-Catania del 19 marzo ora è ufficialmente pronto il nuovo piano sicurezza per l’Euganeo. Sarà adottato già domani quando alle 20.45 i biancoscudati torneranno in campo per ospitare la Pergolettese.

La novità principale è la chiusura a chiave dei cancelli che portano dagli spalti al campo, ma le prescrizioni sono ben più ampie e riguardano anche i tornelli del settore ospiti che cambieranno posizione dalla prossima stagione.

I PROTAGONISTI

Tutti i temi sono stati affrontati al vertice di ieri in questura durato poco più di un’ora e mezza. Oltre al questore Marco Odorisio erano presenti l’assessore Diego Bonavina (delegato a sport e sicurezza), i tecnici dei vigili del fuoco e una folta rappresentanza del Calcio Padova: il presidente Francesco Peghin, l’amministratore delegato Alessandra Bianchi, il segretario generale Fabio Pagliani, il delegato ai grandi eventi Andrea Rossi e l’ingegner Gaetano Natarella, storico dirigente del Comune e ora professionista che affianca il club per i temi legati alla sicurezza.

IL FULCRO

Il tema chiave della riunione è stato quello delle porte blindate che portano dagli spalti al campo.

Una di queste è stata scavalcata e poi aperta da un tifoso del Catania che ha permesso l’invasione di campo di 150 sostenitori diretti verso il settore dei tifosi del Padova. Risultato: otto agenti feriti, undici arresti e diciassette Daspo (tutti nei confronti dei catanesi).

Il questore ha prescritto che d’ora in poi quelle porte siano chiuse. La chiave sarà custodita dallo steward ma le copie saranno in possesso anche del personale di questura e vigili del fuoco.

L’altra priorità è “pulire” l’area attorno al campo per evitare che vi siano materiali di qualunque tipo che possano diventare pericolosi in caso di invasioni di campo o lanci di fumogeni. La società si è già attivata.

LA PROSSIMA STAGIONE

Le novità più importanti sono però previste per l’avvio della prossima stagione quando verrà migliorata l’area di pre-filtraggio, quella dove vengono controllati i tifosi che accedono all’impianto. L’obiettivo è evitare che qualcuno possa di nuovo introdurre aste, fumogeni e altri oggetti pericolosi. Gli attuali tornelli della curva Nord saranno spostati e verranno create delle “serpentine” per ordinare il flusso d’accesso evitando ammassamenti.

L’OBIETTIVO

«Già mercoledì scorso, subito dopo l’invasione di campo da parte di alcuni ultras del Catannia ci eravamo visti con Comune e Calcio Padova per analizzare la situazione - ha commentato in serata il questore Odorisio, che in passato ha curato la gestione degli stadi di Pordenone e Monza, quest’ultimo in serie A - Il sopralluogo di sabato ha portato a individuare i punti critici nella sicurezza dell’Euganeo e la riunione si oggi pomeriggio (ieri, ndr) ci ha permesso di mettere nero su bianco tutte le strategie, a breve e medio termine, per rendere migliore lo stadio, la fruizione dello spettacolo sportivo e migliorare anche la città»

GLI ALTRI TEMI

Questo per quanto riguarda la sicurezza, ma il Calcio Padova ha già aperto anche altri fronti. I lavori estivi all’Euganeo riguarderanno anche il ripristino del manto erboso che sarà inevitabilmente danneggiato dal grande concerto di Ultimo previsto per il 6 luglio. Il club si è impegnato a mettere in atto delle operazioni preventive di rinforzo del terreno mentre Zed (la società che organizza i grandi concerti in città) si farà carico della sistemazione post concerto.

Le notizie che tutti i tifosi attendono riguarda la nuova curva Sud ma al momento nessuno si sbilancia. La convinzione diffusa tra gli addetti ai lavori è che l’apertura possa avvenire nella prima metà del 2025, la grande speranza di tutti è che la curva possa essere inaugurata a gennaio.