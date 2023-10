Ragazza denuncia su Tiktok: «Ho rischiato di essere stuprata in centro a Milano, salvata da un tassista»

Una 21enne milanese ha pubblicato sul suo account TikTok un video visualizzato da 3,3 milioni di utenti, in cui racconta di un tentativo di stupro dal quale è stata salvata da un tassista a Milano. «Devo fare questo video perché qui la situazione sta sfuggendo di mano», racconta la ragazza visibilmente sconvolta.

Il racconto

Allo stato non risultano denunce formalizzate in questura o chiamate di richiesta di intervento da quel luogo. «Ho rischiato di essere stuprata o rapinata in centro a Milano.

@itsnotmaggie_ Per favore non sottovalutate problema indifferentemente se siete ragazzi o ragazze. Ormai è diventato pericoloso anche attraversare la strada. Fate qualcosa per favore perché è impossibile vivere cosi. Milano è una città con prezzi folli e purtroppo ci sono molte persone che non possono permettersi di prendere sempre dei taxi. Molti ragazzi non hanno nemmeno la patente e i mezzi funzionano male dopo una certa ora. Molti penseranno che andare in giro in gruppi o di giorno sia piú sicuro, ma fidatevi che non cambia assolutamente la situazione. Spesso queste persone vanno in giro con coltelli o corpi contundenti con i quali minacciano le vittime ( è successo a sei miei amici di recente). Voi ragazzi state attenti per favore. Lancio un grido disperato alle autorità affinché facciano qualcosa per risolvere questa situazione che ormai è sfuggita di mano. @milanobelladadio ♬ suono originale - MEG

Il video

È stato in quel momento che ha visto il tassista: »Sul momento sono rimasta paralizzata, fortunatamente ho visto un taxi che stava venendo nella mia direzione. Allora mi sono messa in mezzo alla strada a urlare per far fermare l'auto. I due ragazzi allora hanno iniziato a inseguirmi e a urlarmi cose in arabo. Fortunatamente il taxi è arrivato è si è messo fra me e loro e mi ha fatto salire. È stato il mio angelo: senza di lui mi avrebbero stuprata e derubata perché era quello il loro intento. Il tassista è stato gentilissimo, mi ha riportato a casa senza chiedermi nulla. Mi ha anche raccontato che la sera prima aveva salvato un'altra ragazza da una situazione simile alla mia in porta Venezia«. La ragazza spiega di aver voluto pubblicare il video per dire ad altri di »non sottovalutare il problema, indifferentemente se siete ragazzi o ragazze«.