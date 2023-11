La presa sotto al sedile non le serviva per ricaricare il cellulare ma per passarsi la piastra sui capelli. Ed è stato per questo, per il fumo che inevitabilmente si è diffuso nel vagone, che il treno si è bloccato facendo scattare l'antincendio.

È successo sabato scorso, intorno alle 13.30 su uno dei convogli interregionali della tratta Grosseto-Roma. Il treno si è fermato all'altezza della stazione di Maccarese e questo ha comportato diversi disagi sulla linea. A causarlo, anche se accidentalmente, una ragazza che, appunto, salendo sul treno e sedendosi in uno dei posti liberi, ha usato la presa elettrica sotto al sedile ma non per ricaricare il cellulare o il computer ma per attivare la piastra da passare poi sui capelli. E in effetti, di fronte all'indifferenza di altri passeggeri, la giovane, tirando via dallo zaino anche uno specchio per accertarsi che la pettinatura venisse bene, ha iniziato a usare l'apparecchio.

IL BLOCCO

C. R

Il dispositivo genera del fumo e questo, alzandosi, è stato intercettato dai rilevatori che hanno fatto scattare l'allarme. Nell'immediatezza nessuno è riuscito a capire cosa avesse fatto attivare l'allarme né perché il treno, poi, si fosse fermato. Il convoglio, il 4125 Rock, è stato bloccato non distanza dalla stazione di Maccarese, qui sono saliti a bordo i tecnici e svelato l'arcano "mistero". Tuttavia, le operazioni hanno portato via del tempo. Il treno è infatti ripartito dopo più di mezzora e questo, sommato anche all'ondata di maltempo (vento forte in primis) ha cagionato diversi ritardi per altri convogli. Più di cinque regionali sono stati costretti a contare circa 40 minuti di ritardo, 30 minuti per un "intercity" e almeno 20 per un treno dell'Alta velocità. La posizione della ragazza è attualmente al vaglio. In seguito all'incidente si è scusata dicendo che non avrebbe mai pensato di far bloccare il treno usando quella spazzola elettrica per i capelli. Ma tanto è stato. Incidente più che singolare quello avvenuto il 25 novembre scorso. Solitamente a bloccare i convogli siano essi regionali o interregionali sono quasi sempre i vandali che prendono di mira i vagoni e impediscono ai convogli di partire. Solo l'estate scorsa una lenta ma inesorabile escalation sulla tratta Roma-Lido di writer scatenati aveva obbligato Cotral a ritirare il convoglio per mandarlo in manutenzione e provvedere alla pulizia dei graffiti che erano stati incisi, a suon di bombolette di vernice spray, sulla parte esterna, (lato banchina) del convoglio. Un danno non solo per i pendolari ma anche per l'azienda e, implicitamente per la Regione. Nel corso dell'estate 2023 almeno tre episodi hanno comportato la pulizia e la rimozione di altrettanti treni su una linea già critica.