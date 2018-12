Agguato a Pesaro, ucciso con venti colpi di pistola mentre parcheggia l'auto: ricercati due killer

Una vera e propria esecuzione di stampo 'ndranghetista nel centro storico di Pesaro. È la pista privilegiata dagli investigatori per l'uccisione di Marcello Bruzzese, 51 anni, originario della Calabria, fratello di un collaboratore di giustizia. Era già scampato a un agguato nel 1995 a Rizziconi in provincia di Reggio Calabria in cui morirono il padre Domenico e un cognato, marito di una sorella, mentre lui rimase gravemente ferito. Verso le 18:30, due killer incappucciati hanno atteso che parcheggiasse l'auto in garage nella stretta via Bovio, dove abitava con la famiglia da tre anni, per scaricagli addosso una una trentina di colpi di arma automatica calibro nove, di cui almeno 15 andati a segno, quando ancora il 51enne era nell'abitacolo della vettura e si apprestava a scendere.



Il collegamento tra la parentela di Bruzzese con il pentito e l'omicidio non è ancora chiaro. A coordinare le indagini dei carabinieri, insieme ai pm di Pesaro Fabrizio Giovanni Narbone e Maria Letizia Fucci, ci sarà comunque Daniele Paci della Direzione distrettuale antimafia di Ancona che in passato a Rimini si occupò dei delitti della banda della Uno bianca. Nessuna traccia degli esecutori del delitto che hanno agito in maniera molto determinata e poi sono scappati a piedi tra le viuzze adiacenti nella zona a traffico limitato. Al momento dell'agguato la strada era deserta e i negozi chiusi. Anche il vicino ristorante aveva da poco chiuso dopo il pranzo di Natale. Sconcerto e preoccupazione tra i residenti della zona. Sentendo la serie interminabile di esplosioni, qualcuno aveva pensato all'inizio a ragazzi che si divertivano con petardi in vista del Capodanno, per poi apprendere che si trattava invece di spari. La vittima, conosciuta di vista da alcuni residenti, viene descritta come una persona gentile e riservata.

«Inquietante la sparatoria avvenuta a Pesaro che deve portare a intensificare i controlli e a non minare il ruolo dei collaboratori di giustizia che ha portato e porta nella lotta contro la criminalità risultati importanti». Lo scrive, in una nota, Cosimo Maria Ferri, deputato Pd e componente della Commissione Giustizia della Camera. «Le modalità dell'agguato e della sparatoria sono preoccupanti - aggiunge - occorre convocare immediatamente un Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza a Pesaro e lo Stato deve reagire non con i soliti slogan ma con misure efficaci. Purtroppo la mafia non si combatte con i titoli di giornali - scrive ancora Ferri - ma con un lavoro serio professionale di magistratura e forze dell'ordine e con gli strumenti che la politica affida loro. Nei nostri Governi nella lotta contro la mafia abbiamo dato risposte serie e concrete con provvedimenti efficaci. Si continui su questa strada e noi ci saremo».