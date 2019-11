Perugia, giovane morto per droga: ​preso lo spacciatore in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Probabilmente pensava ormai di essere sfuggito, e invece oltre due anni dopo è stato preso. Nelle ultime ore i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia, aiutati dal personale della Compagnia Carabinieri di Sanremo, hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un tunisino, classe '92, con precedenti di polizia.L'indagine da cui è scaturito l'arresto prende origine dalla morte di un uomo, ad agosto 2017, a causa dell'assunzione di un mix di eroina e cocaina all'interno della propria abitazione. I successivi accertamenti hanno consentito di ricostruire le dinamiche immediatamente precedenti alla morte del giovane e di raccogliere gravi e concordanti indizi dicolpevolezza a carico dell'arrestato.Infatti si è risaliti all'identità dell'intestatario dell'utenza telefonica emersa nel corso dell'analisi dei tabulati di traffico e contattata dalla persona poi morta per l'acquisto dello stupefacente. Non è servito a nulla il tentativo di allontanamento da parte del tunisino che, dopo aver lasciato Perugia, è stato localizzato e neutralizzato a Sanremo da parte dei carabinieri della locale Compagnia, grazie alla collaborazione tra i Comandi operanti. L'uomo è stato portato presso la casa circondariale di Imperia, come disposto dall'autorità giudiziaria inquirente.