Andrea, 41 anni, papà di due gemelli, muore carbonizzato nell'auto sull'autostrada A14

Un’auto intera divorata dalla fiamme, in pochi minuti, poco prima delle 18, sul tratto autostradale che collega, nei pressi di, in direzione Sud, subito dopo la galleria di Scacciano.il conducente:, 41 anni, residente a Fano , padre di due gemelli. La polizia stradale di Forlì, intervenuta sul posto, si è trovata di fronte a uno scenario raccapricciante: una persona per lunghe ore senza identità.Il maggiolino Volkswagen New Beetle rosso, cabrio, è intestato alla madre, di 61 anni, residente come il figlio a Fano. Intorno alle 21.45 il magistrato di turno, Davide Ercolani, ha dato il nulla osta alla rimozione del corpo disponendo il sequestro del veicolo. Si dovranno chiarire le origini del rogo mortale.