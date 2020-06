Si inizia a fare luce sulla tragedia in un casolare nella frazione di Lucignano a Civitella del Tronto dove un uomo di 47 anni, Dritan Cobo, albanese, è morto dopo aver appiccato il fuoco, con la benzina, al casolare dove viveva con la moglie e quattro figli. Ricoverati per le esalazioni respirate gli altri componenti della famiglia. Sembra che il 47enne abbia atteso che i famigliari si addormentassero nel piano superiore della casa, per poi andare nel soggiorno, cospargere le pareti e un divano di benzina e appiccare l’incendio. In poco tempo si è generata una folta coltre di fumo che ha a quanto pare ha svegliato uno dei figli, il primo di 20 anni. Lo stesso ha allertato la madre e i fratelli. Ma quando sono scesi nel piano inferiore per mettersi in fuga hanno trovato il padre davanti la porta che gli impediva di uscire.

Da qui ne è nata una colluttazione, un parapiglia generale, tutti contro il padre per cercare di scappare dalle fiamme. Fortunatamente sono riusciti ad avere la meglio e uscire fuori il cortile e mettersi in salvo. Sempre stando a quando si apprende, la zuffa è continuata anche all’esterno, e ad un certo punto, il padre si è accasciato a terra ed è morto. Uno di loro ha telefonato ai soccorritori. I primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco che si sono messi subito all’opera per spegnere l’incendio. Fiamme che fortunatamente non hanno raggiunto l’adiacente locale cucina dove era installata una bombola di gpl, altrimenti le conseguenze sarebbero state sicuramente più gravi.

Poi sono giunte tre ambulanze e i carabinieri della locale stazione. Il personale medico non ha potuto far altro che constare il decesso del 47enne e iniziare a prestare le prime cure agli altri famigliari. Tutti intossicati e trasportati all’ospedale di Sant’Omero. Inoltre la moglie C.K., di 37 anni, appena appresa la notizia della morte del marito ha accusato un malore che ne ha reso necessario il ricovero. Mentre i suoi figli di 5, 17, 19 e 20 anni, dopo le prime cure sono stati dimessi. Dritan Cobo viveva di lavori saltuari viene descritto come un padre difficile.

Ultimo aggiornamento: 11:27

