La figlia 15enne registra l'audio del padre mentre picchia la madre. E lo fa arrestare

Minaccia la moglie e le lancia contro piatti e stoviglie, senza però colpirla. L'aggressione è registrata, in audio, dalla figlia 15enne della coppia che la invia con uno smartphone a una sorella maggiorenne, che non vive con loro, assieme al messaggio 'chiedi aiutò. Arrivano così sul posto carabinieri del nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania , allertati dal 112, che arrestano in flagranza di reato un pregiudicato di 44 anni per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate, reati commessi nei confronti della moglie di anni 37.All'aggressione avevano assistito due figli minorenni della coppia, la quindicenne e suo fratello di 16 anni, che hanno ricostruito l'accaduto, assieme alla madre, ai militari dell'Arma. Ai carabinieri la ragazzina ha anche consegnato l'audio dell'accaduto. L'uomo è stato arrestato e, in attesa della decisione dell'Autorità giudiziaria, posto agli arresti domiciliari, ma nell'abitazione della sua famiglia d'origine.