Ricerche in corso per due studenti pesarese di 16 anni, Nicholas Urbinati ed Emanuele Pucci, che dalla giornata di mercoledì non ha fatto ritorno a casa in zona Pesaro. Entrambi frequentano il liceo scientifico Marconi. È stata presentata denuncia ai carabinieri e delle ricerche se ne sta occupando la protezione civile. Si stanno visionando anche le telecamere di videosorveglianza presenti nelle stazioni. L'allarme è stato lanciato anche sui social.