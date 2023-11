Federico Marcelli, lo stupratore in fuga. L'incubo delle due donne che lo hanno denunciato: «Abbiamo paura»

Condannato due volte per violenza sessuale e maltrattamenti ad una pena di 10 anni e 4 mesi, confermati in appello, è fuggito dagli arresti domiciliari una settimana fa, rompendo il braccialetto elettronico.

Federico Marcelli in fuga, l'incubo delle due donne

Ora a vivere nell'incubo di ritrovarselo davanti sono le due donne che lo avevano denunciato e mandato con davanti al Tribunale di Pesaro.

Le nuove misure cautelari

L’avvocatessa Elena Fabbri che tutela due delle tre vittime di violenza ha presentato una memoria chiedendo l’aggravio della misura cautelare. I giudici l’hanno accolta: Marcelli dovrà andare in carcere non appena sarà ritrovato perché si parla di «concreto pericolo di reiterazione dei reati della stessa indole». E anche perché ha dimostrato di non poter eseguire le prescrizioni imposte (i domiciliari ndr). L’avvocata Fabbri è sempre in contatto con le sue assistite. «Mi hanno ripetutamente chiamato in questi giorni esprimendo paura e angoscia perché lui è senza bracciale e hanno timore per la propria incolumità». Attorno a loro si è stretta una rete di protezione da parte dei carabinieri e delle forze dell’ordine che stanno monitorando le donne.