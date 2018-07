Niccolò Bettarini, il gip: «Non è morto grazie ad un amico»

Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura,

è riuscito a salvarsi grazie all'intervento di un amico. Per questo non è morto a causa della «brutale aggressione. Gli aggressori hanno cercato di ucciderlo

. Lo scrive il gip di Milano Stefania Pepe nell'ordinanza di custodia in carcere per i quattro accusati di tentato omicidio .



LEGGI ANCHE Niccolò Bettarini, le prime parole dopo l'aggressione: «Ecco cos'è successo»



Secondo il gip i quattro fermati hanno tentato di ucciderlo perché si erano «certamente» prefigurati che il pestaggio e soprattutto le coltellate, «avrebbero potuto produrre conseguenze mortali», anche in considerazione della «loro superiorità numerica e della violenza della loro azione». Secondo il gip i quattro fermati hanno tentato di ucciderlo perché si erano «certamente» prefigurati che il pestaggio e soprattutto le coltellate, «avrebbero potuto produrre conseguenze mortali», anche in considerazione della «loro superiorità numerica e della violenza della loro azione».

⚪️⚫️udinese-napoli🔵🔵 #experience#football#love Un post condiviso da Niccolò Bettarini (@mr_bettarini) in data: Nov 29, 2017 at 3:11 PST



Il giudice parla, infatti, di «dolo alternativo», ossia del fatto che i fermati avevano previsto la possibilità che il giovane sarebbe potuto morire. Anche per questo i 4 restano in carcere.

Davide Caddeo, il 29enne accusato di aver sferrato gli otto fendenti (difeso dal legale Antonella Bisogno), Alessandro Ferzoco, difeso dall'avvocato Mirko Perlino, e gli albanesi Andi Arapi (con l'avvocato Simona Uzzo) e Albano Jakei (con il legale Daniele Barelli), che hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA