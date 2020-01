Mamma va ad allattare il figlio neonato, ma lui non si sveglia: è morto nella culla

Mamma allatta il figlio neonato, ma lui non si sveglia: è morto nella culla. La tragedia si è consumata in un’abitazione di contrada Santa Lucia a Spoltore (Pescara), dove un neonato di appena un mese, A.P., è stato trovato morto nella sua culla. A scoprirlo, intorno alle 4, è stata la mamma. Avvicinandosi al piccolo per la poppata, si è accorta che non si muoveva e non respirava. Immediatamente insieme al marito ha dato l’allarme.

I medici del 118 hanno cercato a lungo di rianimare il piccolo, trasportato anche in ospedale. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Informati dell’accaduto i carabinieri per i vari accertamenti. Nelle prossime ore, la procura disporrà l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Per la coppia, era il quarto figlio.



Ultimo aggiornamento: 27 Gennaio, 10:00

