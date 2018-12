Natale, entra in chiesa e dà fuoco all'altare: caccia al piromane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una persona il giorno di Natale ha tentato di dare fuoco all'altare in legno della chiesa di Sant'Antonio a Giulianova (Teramo). Attorno alle 13, dopo che era finita la messa, il piromane si è avvicinato al pulpito e con un accendino ha dato fuoco alla tovaglia che ricopre l'altare. Alla scena ha assistito una persona che in quel momento stava entrando in chiesa e mentre il mancato piromane fuggiva, lui riusciva a spegnere le fiamme e successivamente ad avvertire i carabinieri che si sono portati sul posto. Per questo l’intento di danneggiare l’altare non è stato riuscito ma ci sono stati soltanto dei danni alla tovaglia. C'è già il nome di un sospettato.