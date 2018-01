Festa blindata nelle piazze italiane A Napoli, spari in aria: ragazzino di 12 anni ferito a una gamba

Festa blindata per il Capodanno nelle piazze italiane. Ferito un 12enne a Napoli: era su un balcone e dei ragazzi in motorino avrebbero sparato in aria. Sempre a Napoli colpito da un proiettile vagante anche un uomo di 51 anni ferito alla schiena mentre era nella sua auto. Mentre la moglie di un pluripregiudicato, ex affiliato al clan Cavalcanti oggi

considerato vicino al clan Soprendente, è stata ferita a una spalla. La sua auto è stata raggiunta da sei colpi di arma da fuoco. Dodici bombe carta trovate nella notte a Torino in via delle Querce, nel quartiere periferico della Falchera. Una di queste è esplosa e ha ferito quattro persone.



Napoli. Hanno sparato in aria colpi di arma da fuoco e un ragazzino di 12 anni è stato colpito alla gamba, in maniera non grave, mentre era affacciato al balcone. E' accaduto poco prima della mezzanotte a San Giovanni Barra, alla periferia di Napoli. Secondo quanto al momento ricostruito da Michele Spina, primo dirigente della Polizia di Stato che coordina le volanti, sarebbe stato un gruppo di ragazzini, a bordo di moto, a sparare; al vaglio anche l'ipotesi di una possibile stesa. Il 12enne ferito è stato prima portato all'ospedale Loreto Mare e poi al Santobono; le sue condizioni non sono gravi. Perquisizioni e controlli sono in corso.

