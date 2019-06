Lui è morto sul colpo, lei, che gli stava dando la mano, è uscita illesa dal terribile incidente avvenuto a Mercato Saraceno (Cesena) . Così è morto intorno alle 11 Andrea Fiorellini, 27 anni, ragioniere, impiegato in una ditta della zona e abitante a Linaro. Sono intervenuti i carabinieri di Borello.LEGGI ANCHE: Incidente tra moto e bici, muore ciclista sbalzato per una decina di metri Il giovane rra insieme alla propria ragazza e insieme stavano camminando sul ciglio della strada in via Pietro Nenni, in direzione Piavola, a San Romano diquando un'utilitaria guidata da un anziano della zona, nel compiere un sorpasso, si è allargata e lo ha investito e ucciso sul colpo. Illesa la fidanzata.