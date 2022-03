Mostro di Firenze, legali delle vittime: «Riaprite le indagini»

C'è una nuova pista investigativa sul celebre giallo del "mostro di Firenze". Sul caso «sarebbe emersa una nuova pista riguardante un soggetto, prima attenzionato e poi ignorato».

È quanto sostenuto dai legali dei parenti di alcune delle vittime del cosiddetto mostro di Firenze, coadiuvati dall'esperto della vicenda Paolo Cochi come consulente, che hanno presentato in procura un'istanza per chiedere l'accesso agli atti dell'inchiesta e una per chiedere la riapertura delle indagini.

Secondo quanto precisato in un comunicato, sul caso sarebbero emersi nuovi «elementi di rilevanza investigativa», «sinora non considerati ed inerenti il procedimento archiviato dal Gip nel novembre 2020».

Nell'istanza di acceso agli atti si chiede tra l'altro di estrarre copia degli approfondimenti di indagine successivi al 1985 nei confronti di persone sospettate e finite in un dossier dei carabinieri.

