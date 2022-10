Incidente in un cantiere della ricostruzione, muore operaio di Poggio Bustone

RIETI - Un'altra morte sul lavoro. Un operaio di 32 anni, nato in Romania ma per anni residente a Poggio Bustone, e da un anno trasferitosi a Rieti. L'uomo era sposato e padre di due bimbi intenera età, è morto e un altro è rimasto ferito (ha accusato un malore, ndr) in un incidente sul lavoro avvenuto stamani - 12 ottobre - a Colle d'Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, nella zona del cratere sismico.

Secondo una prima ricostruzione, i due stavano lavorando al posizionamento di una rete di contenimento metallica su un costone quando qualcosa né andato storto ed entrambi sono precipitati. Ferito in maniera non grave l'altro operaio.