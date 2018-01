Milano, tassista abusivo violenta due passeggere: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unè stato arrestato con l'accusa di aver commessoai danni di due giovani donne. Il trentenne, secondo quanto spiegato, sarebbe unche, secondo le accuse, avrebbe messo a segno le aggressioni ai danni di passeggere. A bloccare l'uomo sono stati gli investigatori della Squadra mobile che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.Secondo quanto si è appreso l'uomo ha commesso le due aggressioni sessuali, costringendo le clienti a dei rapporti, a distanza di tempo l'una dall'altra, una più di recente e l'altra oltre un anno fa. L'uomo non avrebbe precedenti specifici. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso di un incontro con la stampa che si terrà alle 11.20 in Questura, a Milano, alla presenza del magistrato titolare delle indagini.