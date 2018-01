Trovato morto il manager scomparso la sera di Natale

Il cadavere del dirigente d'azienda Enrico Maccari è stato ritrovato oggi in un appartamento di via Fratelli Pozzi 1. Indagini in corso della Squadra Mobile milanese. L'uomo era scomparso la sera di Natale. Aveva 55 anni, nato a Lecco, residente a Giubiasco in Canton Ticino. La sua auto era stata ritrovata in viale Monza lo scorso 29 dicembre.



Inizialmente era stato ipotizzato un allontanamento volontario. Maccari aveva da poche settimane aveva cambiato posto di lavoro passando ad una nuova azienda, uno stabilimento chimico farmaceutico, per ricoprire la carica di direttore. I suoi due cellulari, quello aziendale e quello personale, erano da giorni irraggiungibili.

