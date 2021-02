Milano, baby spacciatore recidivo sorpreso dalla polizia: in casa droga e un coltello

Un ragazzo di 17 anni, di nazionalità italiana e già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi, è stato arrestato dalla polizia a Milano con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. L'adolescente, residente nella zona di Case Bianche, era stato sorpreso in possesso di una piccola dose di hashish mentre si trovava insieme ad alcuni amici.

Una volta fermato dagli agenti del commissariato Mecenate, il ragazzo ha consegnato spontaneamente l'hashish di cui era in possesso, insieme a 35 euro in banconote di vario taglio. I poliziotti, a quel punto, si sono recati nella casa dell'adolescente, in via Salomone, per una perquisizione: nonostante il ragazzo, poco collaborativo, avesse ribadito agli agenti che stavano perdendo tempo, nell'abitazione è stato rinvenuto un ingente quantitativo di droga.

Nella cameretta del ragazzo, infatti, sono stati trovati 11 grammi di hashish e altri tre involucri di vario peso, insieme a 500 euro in contanti e un coltello con lama a scatto da nove centimetri. Nel bagno, invece, sono stati rinvenuti due panetti di hashish da oltre due etti, una busta con 60 grammi di marijuana e 690 euro in banconote di vario taglio. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate ed ora il 17enne è indagato per detenzione e spaccio di droga e detenzione abusiva di armi.

Ultimo aggiornamento: 14:28

