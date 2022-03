Un uomo è stato accoltellato in strada questo pomeriggio intorno alle 16, in via Giambellino, alla periferia Ovest di Milano. Sul posto il personale del 118 ha iniziato a rianimarlo e lo ha trasportato all'ospedale San Paolo, dove è deceduto. A quanto si apprende, sarebbe stato il figlio, di 34 anni, ad uccidere il 69enne di origini straniere. Sul posto anche la polizia.

Milano, uomo accoltella il padre in strada: 69enne morto in ospedale

La vittima era seduta davanti a un bar tabacchi con un amico, quando è arrivato il figlio che lo ha attaccato con violenza. La parte iniziale della scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza all'esterno del locale. Il figlio che lo colpisce più volte, lui che inciampa mentre cerca di difendersi. Ma è stato l'ultimo il fendente fatale, una ferita mortale che non ha lasciato scampo all'uomo, italiano di origine marocchina. Il figlio, che è stato portato in questura, si è allontanato a piedi e quando gli agenti di polizia lo hanno fermato, ha tranquillamente spiegato «il coltello è là».