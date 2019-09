Trovato morto Maurizio Varamo, maestro scenografo del Teatro dell'Opera di Roma

Trovato morto lo scenografo Maurizio Varamo, il responsabile di tutti i laboratori di scena del Teatro dell'Opera di Roma. Varamo è stato rinvenuto senza vita all'interno della sua casa di Fregene. Maurizio Varamo aveva 65 anni: era scenografo, costumista e direttore del laboratorio dal 1997. Un artista eclettico, oltre che scenografo era pittore, disegnatore di bozzetti e figurini, arredatore, creatore di eventi per la moda con all’attivo diverse collaborazioni con Valentino.

Varamo era la memoria storica del laboratorio di scenografia di via dei Cerchi, dove sono custoditi anche tutti i costumi del Teatro. Passavano dalle sue mani tutti gli elementi scenici costruiti e dipinti per il palcoscenico del Costanzi. Era un esperto della tecnica di pittura delle scene che avveniva stendendo per terra dei grandissimi teli sui quali la scena veniva dipinta stando in piedi e manovrando dei pennelli legati a un lungo bastone (come una manico di scopa). Un tecnica italiana, ignota ai teatri esteri, e che veniva anche studiata e messa in pratica anche da giovani stagisti che frequentavano il laboratorio. « Le scenografie all’italiana su tela dipinta – spiegava il maestro - sono le più economiche e funzionali, dato che possono essere smontate e rimontate in pochissimo tempo e conservate ordinatamente, rimanendo pronte all’uso. Gli antichi maestri italiani che hanno esportato quest’arte in tutto il mondo sapevano il fatto loro. Solo con tela, acqua e colori - spiegava - si possono realizzare tutti gli scenari del mondo e non è affatto detto che il mezzo costringa a rimanere ancorati, per forza, a una pittura figurativa. Io stesso, nel 2007, ho rifatto qui, all’Opera di Roma, le tele per il balletto Parade di Erik Satie con scene e costumi di Picasso

Oltre al lavoro per il teatro era appassionato di eventi e di feste: ne organizzava con grande successo anche per gli ambienti del cinema e della moda, in entrambi i quali era molto noto e apprezzato. Dopo l'Accademia di Belle Arti, Varamo seguì il praticantato presso il laboratorio del maestro Camillo Parravicini e nel 1980 entrò al Teatro dell'Opera. Dal 2007 era anche insegnante di scenografia teatrale allo Ied.

