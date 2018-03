Maria Concetta, morta a 25 anni per il morbillo. Le sue ultime parole: "Amo, non respiro"

Morbillo, morta una ragazza di 25 anni a Catania. La madre: "Me l'hanno ammazzata"

, per tutti "Cetty", è morta lunedì scorso all'ospedale Garibaldi dia soli 25 anni dopo aver contratto il. La donna lascia suo marito Andrea Di Grazia e la loro bambina di appena 2 anni.Ora la mamma della ragazza ha annunciato che denuncerà i medici, sostenendo che è stata la loro poca attenzione nelle cure ad uccidere Maria Concetta. La 25enne sarebbe rimasta per ore al pronto soccorso in una barella, le condizioni di abbandono in cui si trovava secondo la madre che riporta la sua testimonianza a La Sicilia, avrebbero causato la morte della giovane. Gli ultimi attimi della vita di Cetty sono stati di grande tensione per la famiglia. La ragazza è entrata in codice giallo e messa nella stanza con altri due pazienti malati di morbillo, le cure però non funzionavano e dopo qualche giorno Maria Concetta ha iniziato ad avere problemi respiratori.«Di mattina le hanno fatto l’esame di Emogas ed hanno constatato che la saturazione aveva un valore di circa il 30%, a questo punto le hanno fatto una tac ai polmoni perché lei continuava a lamentarsi e faceva fatica sempre di più a respirare. Le hanno fatto due lastre, le hanno attaccato la mascherina dell’ossigeno, hanno cominciato a dirmi che la situazione era ‘critica’ e mi hanno proposto il trasferimento in Rianimazione, l’intubazione e la sedazione per farla respirare artificialmente. Lei non voleva. ‘Mi dovete addormentare? Ho paura di non svegliarmi più'». Sono queste le parole del marito che ricorda la faccia della donna che amava poco prima di andare in rianimazione: «ull’ascensore per la Rianimazione le mancava l’aria, mi ha detto ‘Amo’, non respiro’, aveva un filo di voce e le pupille dilatate. L’hanno operata e dopo qualche ora mi hanno detto che i polmoni non pompavano più ossigeno».In questi giorni verrà fatta l'autopsia per capire cosa possa essere successo a Cetty e individuare un eventuale responsabile.