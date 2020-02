Azione disciplinare contro il pm del caso Marco Vannini avanzata dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. È l’ultimo colpo di scena sull’omicidio del 20enne di Cerveteri a una settimana di distanza dalla sentenza della Cassazione che ha stabilito un appello bis. Nessuna dichiarazione pubblica da parte del Guardasigilli che però ora ha nel mirino il sostituto procuratore Alessandra D’Amore, attualmente in forza alla procura generale di Roma dopo essere stata in servizio per oltre 10 anni a Civitavecchia....

Ultimo aggiornamento: 09:15

