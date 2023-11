Mamma fa spacciare il figlio di 9 anni, arrestata insieme al compagno: sfruttavano il piccolo per non destare sospetti

Utilizzavano un bimbo di appena nove anni per consegnare dosi di droga ai clienti o per incassare debiti maturati da acquirenti costretti a saldarli perché minacciati. È quanto accertato dai carabinieri di Andria che hanno arrestato due persone, un uomo di 50 anni e una donna di 35 entrambi del posto, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e ricettazione, con l'aggravante di aver sfruttato il minorenne, figlio della donna.

Andria, coppia arrestata per droga: sfruttavano il figlio di lei per spacciare

All'uomo il provvedimento cautelare è stato notificato in carcere dove è finito nello scorso mese di luglio perché sorpreso a spacciare droga e perché in possesso di armi.

Da allora, i controlli basati su intercettazioni ambientali, telefoniche, monitoraggi telematici e pedinamenti, sono continuati ed è emerso che durante i colloqui in carcere con la compagna, il 50enne impartiva regole e modalità di gestione dello spaccio che la donna eseguiva impiegando anche uno dei suoi due figli. Al piccolo, secondo quanto accertato dai carabinieri, almeno otto clienti hanno consegnato soldi in cambio delle dosi di droga. Per gli inquirenti, il bambino veniva sfruttato per non destare sospetti. Ora anche la donna si trova in carcere. L'operazione è stata chiamata Croce rossa perché «considerata una attività di aiuto nei confronti del minore», spiega l'Arma.