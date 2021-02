Schiaffia al bimbo, maestra arrestata per maltrattamenti in classe a Bologna

E' stata sorpresa a schiaffeggiare un bambino in classe. Una maestra di una scuola dell'infanzia di Bologna è finita in manette per maltrattamenti. La donna è stata arrestata dai carabinieri proprio mentre maltrattava l'alunno, sorpresa in flagranza di reato.

Botte e insulti ai bimbi dell'asilo, una mamma: «Mia figlia irriconoscibile, picchiava le bambole»

APPROFONDIMENTI CINA Maestra avvelena 25 bambini dell'asilo con il nitrato di sodio... ROMA Sexting, foto hard e minacce alla ex: condanna di un anno e 8 mesi a...

Maestra arrestata per maltrattamenti al nido: «Apri la bocca o ti ficco il cibo nel naso»

Roma, bimbi minacciati a scuola dalla maestra: «Se mi trattate male, il diavolo vi porterà via»

Gli episodi analizzati dai carabinieri della compagnia Bologna Centro, coordinati dalla procura, erano infatti diventati talmente preoccupanti che martedì pomeriggio i militari hanno deciso di intervenire d'urgenza nella scuola per bloccare la donna. L'arresto è quindi avvenuto in flagranza di reato.

Ultimo aggiornamento: 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA