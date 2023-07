Fidanzati aggrediti da un lupo in spiaggia a Vasto, morsi a gambe e braccia: «Lettino usato come scudo»

Una coppia di fidanzatini è stata aggredita da un lupo in spiaggia a Vasto Marina.

I due giovani di Lucera (Foggia), 20 e 18 anni, stavano facendo una passeggiata in riva al mare sotto le stelle, nella notte fra il 27 e il 28 luglio. Improvvisamente è apparso davanti a loro un lupo grigio-nero di medie dimensioni, che ha morso il ragazzo a gamba e braccio.

Vasto, coppia aggredita in spiaggia da un lupo

Il malcapitato ha raccontato l'accaduto a "Foggia Today": «Ho preso un lettino per farmi scudo indietreggiando lentamente così da non ricevere altre lesioni. La mia compagna è riuscita a fuggire, ma l'animale, dopo una trentina di minuti, l'ha raggiunta e l'ha morsa all'avambraccio e a un gluteo. Ho sentito le urla e le lacrime in lontananza».

Dopo circa un'ora in cui il lupo ha dato loro letteralmente la caccia, i due sono riusciti a raggiungere la strada stanchi, insanguinati e spaventati. «Abbiamo chiamato il 118 e ci siamo fatti ricoverare», ha spiegato il ragazzo. In ospedale a lui sono stati applicati sei punti alla gamba sinistra e due alla destra, la sua ragazza tre punti all'avambraccio e quattro sul gluteo.