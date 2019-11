Luca Sacchi, nessun legame tra lui e i pusher, la verità dai telefoni

di Alessia Marani e Camilla Mozzetti

Potrebbe essere stato protagonista di una storia che alla fine l’ha trasformato in vittima ignara o nella quale non era pienamente coinvolto. Le analisi parziali finora condotte sui tabulati e sui telefoni sequestrati dai carabinieri del Nucleo investigativo di via In Selci escludono che Luca Sacchi – il personal trainer freddato da un colpo di revolver calibro 38, la sera del 23 ottobre scorso di fronte il “John Cabot” pub nel quartiere Appio Latino – avesse contattato i suoi killer, Valerio Del Grosso e Paolo...