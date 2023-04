Assunto e licenziato nello stesso giorno. È il caso di un cinquantenne di Morolo (Frosinone) che nel suo primo giorno di lavoro ha ripulito tutti gli armadietti dei suoi compagni trafugando portafogli e carte di credito. Adesso l’uomo - difeso dall’avvocato Roberto Capobianco - rischia fino a sette anni di carcere per furto con destrezza. I fatti risalgono ad alcuni mesi fa, quando i genitori dopo tanto penare erano riusciti ad ottenere per il figlio “bamboccione” un posto di lavoro. Arrivato a cinquant’anni, l’uomo che abitava ancora con il padre e la madre non aveva mai avuto una occupazione. A dire il vero, non l’aveva nemmeno mai cercata. I familiari diventati anziani avevano cercato di fargli capire che non poteva vivere per sempre alle loro spalle e che un giorno quando loro non ci sarebbero più stati sarebbe stato molto difficile per lui sbarcare il lunario. Quindi doveva assolutamente trovarsi un lavoro.

L’AGOGNATO POSTO

A forza di rimbrotti e di prediche, erano riusciti a farlo presentare ad un colloquio presso una azienda del capoluogo ciociaro che si occupa di pezzi di ricambio di mezzi agricoli. Il figlio, non aveva alzato nemmeno un dito per cercare di assicurarsi quel posto di lavoro. E siccome qualche volta le preghiere vengono esaudite, finalmente a conclusione di quel colloquio, l’uomo era riuscito ad ottenere un posto come magazziniere. I familiari pensando veramente che quella sarebbe stata una vera e propria svolta, non stavano più nella pelle. Ma quella felicità, purtroppo, è durata ben poco. Il primo giorno di lavoro infatti, l’uomo ha ripulito tutti gli armadietti dei dipendenti dell’azienda, trafugando denaro dai portafogli e le carte di credito.

Una volta arraffata la refurtiva siccome doveva uscire per fare delle consegne, ha pensato bene di andare a fare shopping nei negozi strisciando le carte di credito che aveva trafugato. Da quello che si è scoperto in seguito, aveva rinnovato tutto il suo guardaroba . Ad accorgersi del furto gli stessi dipendenti quando alle 17 - vale a dire all’orario di uscita - si sono ritrovati senza portafogli dove si trovavano conservati oltre i soldi i loro effetti personali. Quando il cinquantenne è tornato nell’azienda con la macchina piena di pacchi , i compagni di lavoro hanno realizzato immediatamente chi poteva essere stato il ladro.

A quel punto hanno informato im i dirigenti, i quali dopo gli accertamenti del caso che hanno fatto scattare il licenziamento in tronco. Quel posto di lavoro lo aveva perso lo stesso giorno dell’assunzione per aver messo in atto un comportamento delinquenziale. Ovviamente nei confronti del cinquantenne è scattata la denuncia. L’uomo che come già accennato verrà rappresentato dall’avvocato Roberto Capobianco, deve rispondere adesso di furto con destrezza.