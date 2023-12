Roma, ladri in fuga dimenticano la mappa con l’elenco delle case da svaligiare

Un ingente furto di orologi e gioielli ed il mistero di un biglietto sul quale erano riportate le fotografie delle prossime case da svaligiare, ognuna delle quali con un numero sopra.

Giallo a Santa Marinella, dove nei giorni scorsi tre uomini si sono introdotti in una villetta, forzando una delle finestre dello stabile, e hanno portato via un bottino di svariate migliaia di euro. Ad accorgersene è stato il proprietario di casa, rientrato intorno alle 22 di un normale mercoledì sera e resosi immediatamente conto che qualcuno era entrato nella propria abitazione, lasciando molte stanze a soqquadro. La conferma è arrivata dall’impianto di videosorveglianza che l’uomo ha attivo in casa: dalle immagini che sono state registrate si vedono chiaramente tre persone che, intorno alle 20, sicuramente certi del fatto che il padrone di casa fosse fuori, si aggirano per tutto l’appartamento alla ricerca di oggetti di valore e soprattutto della cassaforte. Cassaforte che è stata poi trovata, è stata letteralmente divisa a metà grazie all’utilizzo di un frullino, e svuotata del suo contenuto di gioielli, oro e orologi di valore.

Il mistero

E qui è scattato il vero giallo. Durante i rilievi che in questi casi vengono effettuati di routine dai militari della caserma di via Francesco Crispi, alla ricerca di impronte digitali, di indizi e tracce che possano in qualche modo ricondurre ai due malviventi, oltre ovviamente alle immagini delle telecamere che in questo caso hanno ripreso con chiarezza i tre ladri all’opera e che sono ovviamente al vaglio dei Carabinieri, è stato rinvenuto a terra un foglio sul quale erano riportate alcune case di Civitavecchia, con tanto di fotografie, ognuna delle quali segnata da un numero diverso. Si tratta probabilmente di una sorta di scaletta, uscita dalla tasca di uno dei ladri durante i concitati momenti del furto, dove sono scritti in ordine gli appartamenti che la banda di ladri potrebbe avere intenzione di svaligiare. Con segnate cifre da codificare, legate per esempio alle abitudini di chi ci abita, come gli orari di entrata e di uscita dei proprietari. Appunti che ora sono finiti nelle mani dei carabinieri.

Le indagini

Bisognerà capire la strategia che sarà adottata dai Carabinieri: se si preferisce rimanere in attesa delle prossime mosse dei banditi, con l’obiettivo di coglierli sul fatto nel momento in cui proveranno a svaligiare il successivo appartamento oppure se si sono già messi sulle loro tracce con l’obiettivo di acciuffarli il prima possibile, prima che sparisca il bottino prelevato la scorsa settimana nella villetta e chissà anche in altre situazioni. Perché a quanto sembra, si tratta di un banda organizzata, esperta, in grado di mettere a segno colpi in modo agevole.

Certo è che anche i colleghi di via Antonio da Sangallo dovrebbero essere allertati, visto che le fotografie, stando al racconto del proprietario dell’abitazione, sono relative proprio ad appartamenti, villette e case che si trovano sparsi in diversi quartieri di Civitavecchia.