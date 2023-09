Kata scomparsa a Firenze, 5 indagati: «Usciti dall'ex hotel Astor con borsoni e trolley», trovato sangue sui rubinetti

Dopo più di 3 mesi ancora nessuna traccia di Kata, la bambina peruviana sparita nel nulla lo scorso 10 giugno. Oggi la procura fiorentina ha notificato un avviso di garanzia a cinque ex occupanti dell'ex hotel Astor a Firenze.

Il dna

Gli esami sono volti «ad accertare la presenza di materiale biologico o genetico e all'estrapolazione di eventuali profili del Dna da borsoni, trolley e da rubinetti di stanze dell'hotel e alla loro successiva comparazione con quello della vittima». Ora che è accertato che il corpo di Kata non si trova nell'ex hotel Astor di Firenze, scandagliato dai carabinieri per due giorni di fila dal tetto alle fosse biologiche, le ricerche si sono infatti allargate anche all'estero. Il profilo della bambina peruviana di 5 anni, scomparsa il 10 giugno dalla struttura occupata, è stato inserito dagli inquirenti nei database dell'Interpol.

Chi sono gli indagati

Tre degli indagati, spiega una nota della procura, sono stati ripresi dalle telecamere mentre uscivano dall'ex albergo il 10 giugno, dopo la scomparsa di Kata, con un borsone e due trolley, che per dimensioni avrebbero potuto occultare la bambina. Trolley e borsone che gli indagati avrebbero utilizzato anche il 17 giugno in occasione dello sgombero dello stabile. Gli altri indagati sono «due occupanti di tre distinte stanze, nei cui rubinetti dei bagni sono state individuate tracce di presunta sostanza ematica l'11 giugno, in occasione delle perquisizioni effettuate il giorno successivo alla scomparsa di Kata».

Dov'è Kata?

Non essendoci più controlli doganali all'interno dello spazio Schengen, è facile infatti varcare i confini nazionali per dirigersi in altri Paesi europei anche con "carichi" sospetti. E la mamma, dalle 15,30 che ha scoperto che la piccola non c'era, ha aspettato fino alla sera per chiamare i carabinieri. Ci sarebbe stato tutto il tempo per i sequestratori di caricarla su un furgone e portarla via.

Telecamere e omertà

Non essendoci traccia di Kata nemmeno nelle riprese delle telecamere di accesso all'ex hotel, l'ipotesi è che chi l'ha rapita possa essersi dato alla fuga dal retro, ossia da via Monteverdi. Trattandosi di un punto dove non ci sono impianti di videosorveglianza, gli investigatori hanno deciso di procedere per cerchi concentrici e acquisire le registrazioni di tutte le telecamere del quartiere di Novoli: l'obiettivo è scovare veicoli sospetti che possano essersi allontanati dall'Astor.

La vendetta

La pista prevalente è che il sequestro sia una ritorsione maturata nell'ambito del racket degli affitti delle stanze. Dentro il palazzo occupato lo scorso 19 settembre si consumava uno scontro tra due o tre fazioni: peruviani, ecuadoregni e romeni. Alcune settimane prima della sparizione, Kathrine Alvarez, Kata e l'altro figlio avevano subito un'aggressione e si erano dovuti rifugiare all'interno della loro camera. Il rapimento della piccola non può essere passato inosservato a chi abitava nell'ex albergo. Chi sa, però, non parla per paura di ritorsioni. I carabinieri hanno interrogato decine di occupanti, ottenendo però scarsa collaborazione. Anche il padre della bimba non è considerato attendibile.