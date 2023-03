Milano, muore in monopattino investito da un pirata della strada: il conducente dell'auto aveva la patente revocata

Incidente choc a Milano dove un conducente di un monopattino è morto a seguiot di un incidente. È stato individuato l'uomo che secondo l'accusa era al volante dell'auto che la scorsa notte, a Milano, ha investito e ucciso un 30enne che si trovava alla guida di un monopattino elettrico.

Si tratta di un altro trentenne, che aveva la patente revocata per un precedente analogo.

Il presunto pirata della strada, che si trova al comando della Polizia Locale, avrebbe infatti provocato un altro sinistro stradale lo scorso anno, senza fermarsi a prestare soccorso, e per questo motivo aveva la patente revocata. Lo ha confermato La Polizia Locale, che indaga sulla dinamica dell'incidente.

Il conducente dell'auto è fuggito dopo l'incidente. A bordo del mezzo c'era una ragazza italiana di 25 anni, risultata positiva al test per alcol e droga, che agli agenti della Polizia locale che indagano sull'incidente ha inizialmente detto di essere stata lei alla guida. Poi, di fronte alle evidenze, ha ammesso che al volante ci fosse il coetaneo, arrestato poco fa per omicidio stradale.

Gli agenti della Polizia locale stanno ancora indagando per definire la dinamica precisa dell'incidente. Dalle prime risultanze sembrerebbe che il monopattino, proveniente da via Famagosta, abbia svoltato a sinistra in via Beldiletto, senza dare la precedenza all'auto che proveniva dalla direzione opposta. Il semaforo aveva il lampeggiante giallo.