Mamma e figlia morte in un incidente a Latina, Camilla scriveva: «Difficile tener testa a donne che la testa la usano»

aveva compiuto 18 anni da poco, sul suo profilo Facebook le foto di quella festa tanto attesa in un abito da principessa. La mammadi anni ne aveva 47. Due donne a cui è «difficile tener testa» perché «la testa la usano»: così scriveva Camilla sui social solo il giorno prima dell' incidente che è costato la vita a lei e la sua mamma sul selfie scattato proprio in auto, uno dei tanti che vedono ritratte le due donne.Lo scontro frontale tra due auto, una Nissan Qashqai sulla quale viaggiavano mamma e figlia con un'amica di Camilla ora ricoverata all'Umberto I di Roma in gravi condizioni, è avvenuto nel pomeriggio del 24 maggio, sconvolgendo la comunità di prossedi, in particolar modo gli abitanti di via Guglietta Vallefratta. Qui si è verificato lo scontro tra la Qashqai e una Audi A5. Nell'incidente è rimasto ferito anche il conducente dell'altra auto, un medico legale di 60 anni trasportato in codice rosso all'ospedale di Frosinone.