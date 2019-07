Incidente a Cesena, auto si ribalta: morti 4 amici, due sono fratelli di 14 e 17 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente mortalequattrosono morti sul colpo nella notte a poche ore dalla tragedia di Jesolo: quest'altra tragedia sulla, nella frazione cesenate di Sant'Andrea, a bordo di una. Le vitime sono tutte giovanissime. Secondo la ricostruzione della Polstrada di Forlì e dei carabinieri, l'auto su cui viaggiavano avrebbe toccato un muretto laterale, il conducente avrebbe perso il controllo e la vettura si è schiantata in un fosso rovesciandosi. Intervenuti i vigili del fuoco che solo verso le 7 hanno estratto l'ultimo corpo.Le vittime erano di origine romena, da tempo residenti a Forlì. Tra loro due fratelli minorenni. I passeggeri avevano 14, 17 e 19 anni; il conducente ne aveva 35. Non c'è stato scampo per i loro: ai carabinieri di Cesena e alla polizia stradale di Forlì non è rimasto che chiamare i vigili del fuoco per cercare di liberare i loro cadaveri dalle lamiere.