Incendio a Faenza, tonnellate di materiale in fiamme: nube nera visibile a chilometri

Un maxi-incendio sprigionatosi per cause ancora al vaglio, sta colpendo dall'una circa della scorsa notte il magazzino della logistica 'Lotras' di via Deruta a Faenza, in provincia di Ravenna. Le fiamme, accompagnate da vari scoppi, hanno sprigionato alte colonne di fumo visibili anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sette squadre di vigili del Fuoco da Faenza, Ravenna, Forlì e Bologna oltre ai tecnici Arpae. Sono intervenuti inoltre carabinieri e polizia che, per agevolare tutte le operazioni, hanno provveduto a chiudere la strada.

Ci sono «tonnellate di materiale in fiamme», anche olio alimentare, ceramiche e plastica, nel magazzino di logistica che brucia dall'una della notte scorsa a Faenza, in provincia di Ravenna. In fiamme, per cause ancora da chiarire, «un capannone di 21mila metri quadri in cui sono stoccate merci di ogni tipo, dal vestiario a componenti d'auto». Lo dice all'Ansa il sindaco faentino, Giovanni Malpezzi, che segue le operazioni sul posto: «Si prospettano tempi di spegnimento molto lunghi», «operazioni difficili».

