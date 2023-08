Andrea Sainato, il padre dell'influencer Gian Maria morto annegato a Sapri: tuffo in acqua nonostante il mare mosso

Choc a Sapri. Un uomo di 59 anni è morto questa mattina nel mare del comune in provincia di Salerno. La vittima è Andrea Sainato, di professione barbiere, papà dell’influencer Gian Maria Sainato, concorrente dell’ultima edizione de «L'Isola dei Famosi».

Il corpo dell'uomo è stato notato da un bagnante che ha fatto scattare l'allarme. Immediatamente recuperato e portato sulla spiaggia, l'uomo era già morto malgrado il tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari del 118.

Cosa è successo

La vittima, di Sapri, si era tuffata in acqua nonostante il mare mosso. Non si esclude che possa essere stata colta da malore per lo sforzo di rientrare a riva. La salma è stata posta sotto sequestro in attesa di un ulteriore approfondimento da parte degli inquirenti. Ma non dovrebbe essere prevista l'autopsia.

Il rapporto tra padre e figlio

Tra Gian Maria Sainato e il papà i rapporti non erano ottimali, come ammesso dallo stesso influencer durante l'ultima edizione de L'Isola dei Famosi: «Non gli parlo da tanti anni - aveva dichiarato - per me ha la colpa di troppe cose. Mia sorella gli parla ad alternanza. Mia mamma è molto crocerossina e non l’ha mai cacciato di casa anche soffrendo. Soffre ancora a vivere una situazione di forte disagio».