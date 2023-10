Gallagher, il trapper Gabriele Magi arrestato per aver maltrattato la compagna: due anni di botte e violenze

Si terrà con tutta probabilità in settimana l'interrogatorio di garanzia di Gabriele Magi, in arte Gallagher, arrestato per ordine della procura con l'accusa di maltrattamenti e lesioni sulla compagna, come anticipato dal 'Corriere della Serà.

Cosa è successo

«Devo ancora leggere le carte, in settimana avrò il quadro più chiaro - conferma all'Adnkronos l'avvocato Gian Maria Nicotera, legale del trapper finito ai domiciliari con il braccialetto elettronico - Ho parlato con il mio assistito e credo che il quadro sarà ridimensionato.

Secondo il legale, gli episodi contestati non sarebbero avvenuti quando la compagna era incinta: «Il mio assistito è estremamente dispiaciuto e la sua preoccupazione è per il figlio perché vorrebbe continuare a vedere il bambino».