Traffik e Gallagher, fan in rivolta su Instagram dopo l'arresto: «Fate vomitare, vergognatevi»

Per gli investigatori i due cugini rapper avrebbero aggredito la sera del 23 febbraio scorso tre ragazzi all'uscita della stazione ferroviaria Roma Termini, utilizzando anche un tirapugni in ferro, tentando di strappare loro i cellulari. Le vittime si erano avvicinate ai due rapper, dopo averli riconosciuti, per farsi firmare gli autografi, ma il loro entusiasmo sarebbe stato tradito dalle minacce ricevute, unite alle violenze fisiche. Con non poche difficoltà sarebbero riusciti a fuggire velocemente a piedi, venendo rincorsi.



Durante l'inseguimento, i due aggressori si sarebbero fermati anche a picchiare un cittadino del Bangladesh di 50 anni che stava aspettando l'autobus, riempiendolo di calci e pugni, tentando di rubare anche a lui il cellulare. Per scappare dalla furia dei due, lo straniero è finito investito da un'auto in transito. Soccorso e trasportato all'ospedale i medici gli hanno riscontrato la frattura della gamba ed è stato dimesso con 30 giorni di prognosi. I due rapper sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione Roma Macao, con la collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Novara, che hanno eseguito un'ordinanza del gip di Roma su richiesta della Procura.

«Spero ti ritirino il contratto con la Honiro», «ti paragoni a 6ix9ine !? Quello è rinchiuso x rapina in banca 🏦Tu per rapina ad un indiano che vende birra», «mi fate vomitare, il vero rap è un altro», «siete due cog...». Sono solo alcuni dei commenti "dedicati" da molti fan ai due cugini romani, rapper, Gianmarco "Traffik" Fagà Gabriele "Gallagher" Magi , arrestati arrestati dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata dall'uso di armi ai danni di quattro persone, una delle quali minorenne. Una serie di critiche pesantissime ai rapper romani, con parolacce, minacce. Inutile il tentativo di recupero dei due rapper, che hanno respinto le accuse, dichiarandosi estranei ai fatti.Precise invece le accuse dei carabinieri circostanziate nei verbali inviati alla procura.