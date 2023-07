Furto d'auto in pieno centro ripreso da cellulare: applausi ai ladri e nessuno chiama le forze dell'ordine

Una situazione che ha dell'assurdo: a Giovinazzo (Bari), in pieno centro è stata rubata un'auto - portata via a rimorchio - il tutto ripreso da telefono cellulare e con tanto di applausi, ma senza che nessuno chiami le forze dell'ordine.

«Sotto Palazzo di Città, nella centralissima Piazza si portano via a rimorchio un’auto come se nulla fosse. Torneremo in Prefettura per chiedere nuovamente maggior controllo del nostro territorio - scrive il sindaco su suo profilo Instagram - , solo la maggior presenza dello Stato può intimorire questi malviventi che ormai non temono di agire anche dinanzi a persone che filmano le loro azioni. Infine, poiché il fenomeno è tristemente noto spero e confido che l’attività investigativa possa chiudere il cerchio sulla committenza di questi furti. Siamo esasperati dall’inerzia e dall’ineluttibilità, possiamo e dobbiamo pretendere una risposta forte, questa delinquenza ci ferisce non solo nel breve ma anche nel lungo periodo minando la serenità di una comunità intera».