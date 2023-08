Francesca Quaglia, la ciclista travolta e uccisa da un camion a Milano. I pugni sulla fiancata e “l'angolo cieco”. Poi il dramma

Si chiamava Francesca Quaglia, 28 anni, la ciclista travolta e uccisa un camion in viale Caldara angolo corso di Porta Romana, a Milano. “Traduttrice e copywriter freelance.

Secondo il racconto di una testimone, la donna è rimasta agganciata alla parte laterale del mezzo, provando inutilmente a colpire la fiancata: avrebbe dato dei pugni su una fiancata. Ma inutilmente. La ridotta visuale alla guida del mezzo pesante, in altre parole, ha influito sulla tragedia. È ormai chiaro da tempo che gli angoli ciechi hanno un impatto significativo sull’incidentalità stradale nei centri abitati. La maggioranza dei decessi sulle strade di Milano riguarda ciclisti e pedoni. Per questo, da ottobre, nell'Area B e nell’Area C del capoluogo lombardo – ovvero nel centro città – saranno obbligatori per tutti gli autocarri i sensori di rilevamento di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo e sul lato del marciapiede. Questi sensori anti-angolo cieco emettono un segnale di allerta che segnala il pericolo e, secondo le sperimentazioni effettuate in altre città europee, riducono l’incidentalità.