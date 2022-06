Brindisi, papà salva la figlia in difficoltà in mare, ma lui annega: aveva 47 anni

Dramma a Brindisi. Un 47enne di Bari è morto in mare poco dopo le 17 in località Forcatella dopo aver salvato la figlioletta che non riusciva a tornare a riva. Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'accaduto.

Caserta, bagnino eroe porta in salvo due bimbi poi muore per un malore: era un marocchino di 42 anni

APPROFONDIMENTI SICILIA Militare eroe salva due ragazzi e annega: ritrovato il corpo in mare... VENEZIA Il figlio 15enne si tuffa in mare per salvare il papà: grave... UMBRIA Tuffo tragico, muore in Liguria turista perugino. Salva la fidanzata FERRARA Bambino annega nella piscina di un agriturismo nel Ferrarese: aveva 4... LONDRA Papà uccide il figlio di 11 mesi: «Esco a prendere il... REGNO UNITO Ubriaca si addormenta sul figlio di un mese e lo uccide: i giudici la... ROVIGO Rovigo, cade dalla barca e annega: muore ambientalista tedesco BRINDISI Turista si tuffa e viene risucchiato dalla risacca: morto annegato a...

Massimo Patelli, tragedia alla regata: velista colpito in testa dal boma muore annegato

A quanto si apprende, l'uomo era sulla spiaggia con la sua famiglia quando ha notato la figlia in difficoltà a causa delle onde provocate dal vento, e si è tuffato riuscendo a metterla in salvo. Lui, però, si sarebbe sentito male non riuscendo a uscire dal mare.