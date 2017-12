Incidente in azienda: muore un operaio, ferito uno studente in alternanza scuola-lavoro

Un operaio morto e uno studente, impegnato in un progetto di alternanza scuola-lavoro, ferito. È successo giovedì scorso nell'azienda faentina Sueco dove i due erano al lavoro, entrambi impiegati per la ditta esterna appaltatrice «Turchi Impianti Elettrici».



La vittima è un 45enne del posto, il ferito ha 18 anni, è di origini straniere ma da tempo abita nella città romagnola. Secondo quanto finora riferito, l'incidente è accaduto mentre i due erano impegnati in un cestello sospeso, collegato a una gru dal quale, per cause ancora al vaglio di carabinieri e Medicina del Lavoro dell'Ausl, sono improvvisamente precipitati.

